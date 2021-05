Gmina Zielonki. Trwają badania zagrożeń. Urzędnicy przygotowali ankietę dla mieszkańców i planują działania profilaktyczne

Zieloneccy urzędnicy zapewniają, że ankieta jest anonimowa.

Nie ma tutaj dobrych ani złych odpowiedzi, ważne, aby były szczere. Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie - informują zieloneccy urzędnicy.

Pytania ankietowe są o spożywanie alkoholu, o jego dostępność, o to czy mieszkańcy prowadza pojazdy w stanie nietrzeźwości oraz to, czy kobiety pija w ciąży. Samorządowcy chcą znać podejście mieszkańców do tego, co po alkoholu można robić, a czego nie zdaniem ankietowanych. Są także pytania o to, czy spożycie alkoholu w ocenie mieszkańców maleje czy wzrasta.

Są także pytania o palenie papierosów ich szkodliwość, podobnie jak z dopalaczami. Z ankiety można będzie się też dowiedzieć, czy mieszkańcy znają miejsca gdzie w gminie, w najbliższej ich okolicy można zakupić narkotyki dopalacze i używki.