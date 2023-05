Gniazdowice. Amatorzy strzelali, mistrz liczył punkty

Zawody odbywały się na dystansie 25 metrów w pozycji stojącej. Każdy z uczestników oddawał 15 strzałów, z których do klasyfikacji liczyło się 10 najlepszych. Wyniki czołowych zawodników były imponujące. Aby znaleźć się na podium trzeba było wyraźnie przekroczyć 90 punktów.

Zwycięzca całego turnieju Jacek Konopa z Książnic Wielkich uzyskał 99 punktów na 100 możliwych. Na zawody przyjechał z synem i córką, którzy uczą się w klasach mundurowych proszowickiego Liceum Ogólnokształcącego. Przyznaje, ze umiejętności strzeleckie zawdzięcza służbie wojskowej.

- Na co dzień nie mam do czynienia ze strzelaniem, ale widocznie czegoś mnie podczas służby nauczyli. Chociaż to już 21 lat minęło, to jeszcze jakieś umiejętności zostały. Jeden pocisk mi zerwało, za szubko nacisnąłem spust, bo jakby nie to, myślę, że miałbym komplet punktów – mówi zwycięzca.