Gogglebox. Przed telewizorem. Kiedy i gdzie oglądać w tv i online? 21.06.21

Gogglebox. Przed telewizorem - 6 lat rozrywki

Gogglebox. Przed telewizorem to reality show, które jest emitowane w Polsce od września 2014 roku. Polega on na tym, że rodziny, pary lub przyjaciele komentują i dyskutują o wybranych programach telewizyjnych, takich jak m.in.:

Rolnik szuka żony

Na ratunek 112

Na Wspólnej

Mam talent!

Twoja twarz brzmi znajomo

Postaw na milion

Fakty

Milionerzy

mecze piłki nożnej

koncerty

Komentujący siedzą u siebie w domu na kanapie i dyskutują na temat programu, który aktualnie można oglądać w telewizji. Nieraz wykazują się dużą dozą humoru oraz ironii. Dodatkowo zachowują się oni niezwykle naturalnie, ich wypowiedzi są spontaniczne, niezaplanowane. Pomiędzy komentarzami można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, dotyczących życia prywatnego celebrytów. To właśnie to sprawia, że Gogglebox. Przed telewizorem jest tak popularny. Do tej pory wyemitowano aż 13 sezonów. Nowy, 14, można oglądać od 22 lutego 2021 roku.