Gołcza. Do dzieci w oddziale przedszkolnym dotarła wędrująca biblioteka

Biblioteka w Gołczy rozpoczęła czytelniczą kampanię skierowaną do najmłodszych mieszkańców stolicy gminy. Agnieszka Janus i Agnieszka Skonicka z Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury odwiedziły dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych w gołczańskiej SP. Są tu cztery oddziały przedszkolne: Biedroneczki, Chatka Puchatka, Słoneczka, Wesołe Skrzaty. We wszystkich panie przeczytały dzieciom jedną bajkę i zostawiły skrzynkę pełną książek, którymi opiekują się wychowawczynie w oddziałach.

- Każdy zestawy zawiera ponad dwadzieścia książek, tyle, ile dzieci jest w grupie, by każde w godzinie relaksacyjnej mogło korzystać z książki i wymieniać je między sobą - informuje Agnieszka Skonicka.

W każdej skrzynce są bajki, książki obrazkowe, przyrodnicze, kartonowe, wyszukiwanki.