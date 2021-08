Gołcza. Nowe opłaty za wodę i ścieki. Będą obowiązywać trzy lata

NOWE Kraków. W upalne dni pracownicy Zarządu Dróg nie mogą wytrzymać w lokalach na Złotej Jesieni. Przeprowadzą się do nowoczesnego biurowca

Szykuje się wielka przeprowadzka Zarządu Dróg Miasta Krakowa - z budynku na osiedlu Złotej Jesieni do nowoczesnego biurowca przy ulicy Galicyjskiej. Wszystko przez to, że w wynajmowanych teraz pomieszczeniach w lecie jest tak gorąco, że pracownicy nie mogą wytrzymać i muszą mieć zmieniane godziny pracy, klimatyzacji nie da się zamontować. Za takie warunki pracy ZDMK płaci ok. 100 tys. złotych miesięcznie, w nowej lokalizacji koszty mają być wyższe, ale tylko o 10 proc., a poza tym standard budynku ma być o niebo lepszy. Do głównej siedziby przy Centralnej pracownicy ze Złotej Jesieni się nie przeniosą, bo tam już jest ciasno - do tego stopnia, że ZDMK podjął próby zagospodarowania... części korytarzy na małe biura.