Gołcza. Zderzenie busa z osobówką. Troje poszkodowanych. Kierowca zasnął? [AKTUALIZACJA]

Z ustaleń policji wynika, że do zdarzenia doszło kilkanaście minut po godz. 12. Kierujący osobowym bmw 20-letni mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z mercedesem busem, przewożącym siedem osób. Po zderzeniu trzech pasażerów busa trafiło do szpitala. Ich stan nie zagraża życiu.

Kierujący pojazdami byli trzeźwi. Prawdopodobną przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierującego bmw.