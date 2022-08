Górale pozostali góralami! Duch ślebody wciąż wieje nad Podhalem. 19 sierpnia rozpoczyna się Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich

AGNIESZKA NOWAK-GĄSIENICA, zastępca burmistrza Zakopanego Archiwum MFFZG

- Śleboda, tradycja, taniec, śpiew w XXI wieku wciąż są wartością dla górali?

- Choć życie na Podhalu bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, to jednak górale pozostali góralami. Bardzo dbają o przekazywane z pokolenia na pokolenie tradycje. Nasza kultura jest wciąż żywa, nie jest jedynie na pokaz, na występy na scenie i specjalne okazje. To bardzo dobrze widać przez cały rok, podczas świąt i uroczystości rodzinnych. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich jest wyjątkowy właśnie dzięki tworzącym je z wielkim zapałem osobom oraz przyjeżdżającym tu zespołom. Wszystkich - organizatorów i uczestników - łączy autentyczne zamiłowanie do tradycji, dziedzictwa przodków i chęć dzielenia się z innymi pięknem ludowej kultury.