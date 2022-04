Górnik Wieliczka. Droga do II ligi, najlepsze lata klubu! [ZDJĘCIA RETRO] red.

Górnik Wieliczka został założony w 1947 roku, a więc w tym roku, w sierpniu, obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. Te zdecydowanie najlepsze lata, z punktu widzenia sportowych osiągnięć, przypadły na końcówkę XX wieku i pierwszą dekadę wieku XXI. W 1998 roku Górnik wywalczył awans do III ligi (która wówczas była trzecim szczeblem rozgrywek w Polsce), stał się trzecioligowcem solidnym, a w 2008 roku, gdy następowała reorganizacja rozgrywek, awansował do II ligi (zajął w niej 5. miejsce, ale do kolejnego sezonu na tym szczeblu już nie przystąpił - ze względu na sytuację finansową klubu). Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ z tamtych czasów.