Gospodarka w Małopolsce: zdumiewająco przyzwoity rok 2021 i pesymistycznie prognozy na 2022. Co smuci, co daje nadzieję

Na papierze wyniki ogółu małopolskich firm są wręcz rewelacyjne, ale trzeba pamiętać, że porównujemy je do dramatycznego roku 2020, kiedy z powodu szalejącej pandemii i licznych lockdownów spadek przychodów w części sektorów gospodarki (gastronomia, hotelarstwo, rozrywka, sport, targi…) wyniósł nawet 90 procent. W roku 2021 silne ograniczenia działalności rząd wprowadził tylko w pierwszym kwartale. Potem zapanował - prawny i mentalny – luz, co doprowadziło do silnego odbicia. Gospodarka ma się więc względnie dobrze, równocześnie jednak brak systemowych wymogów, które skłoniłyby większy odsetek Polek i Polaków do szczepień, doprowadził do rekordowej od II wojny liczby zgonów.

Wywołuje to nie tylko traumę wśród rodzin ludzi przedwcześnie żegnających się z tym światem, ale i coraz większy niepokój wśród przedsiębiorców: podczas czwartej fali pandemii po raz pierwszy na taką skalę zaczęli umierać pracownicy, a dzieje się to w sytuacji coraz dotkliwszego deficytu rąk i mózgów do pracy. Zachorowania i kwarantanny cały czas destabilizują działalność firm, a kolejne ograniczenia wprowadzane na całym świecie z powodu rozprzestrzeniania się nowej mutacji (omikron) po raz kolejny osłabiają łańcuchy dostaw i fundamenty międzynarodowej kooperacji, a zarazem studzą popyt na towary i usługi.