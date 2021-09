Gotkowice. Strażakom potrzebny samochód. Druhowie szukają wsparcia, sponsorów. A sami, żeby zarobić - zbierają złom

Na naszym odcinku drogi krajowej relacji Kraków-Olkusz jest sporo wypadków i największa śmiertelność. W tej sytuacji do ratownictwa drogowego potrzebujemy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Mając stare pojazdy kiepsko nieść ludziom pomoc. Nasz star 200 jest z 1989 roku, a żuk z 1994 roku. Żeby walczyć z zagrożeniami musimy mieć nowe auto - mówi Piotr Ząbczyński, skarbnik w OSP Gotkowice.

Gotkowice to wioska w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Przez tę miejscowość biegnie ruchliwa i niebezpieczna droga krajowa nr 94.

Strażacy z gotkowickiej jednostki, chcą działać. Mają w swoich szeregach 26 druhów, a do tego szkolą się przy nich młodzi, bo 8 osób liczy Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jednak bez samochodu, sprzętu i wyposażenia niewiele mogą zdziałać.

Najpierw członkowie młodzieżowej drużyny roznosili ulotki po domach z informacjami o zbiórce złomu. Druhowie organizowali tę akcje dwa razy 21 sierpnia i 4 września tego roku. Mieszkańcy wskazywali, co można zabrać z ich podwórek na sprzedaż.

Pojazd, o którym marzą druhowie jest wart około 260 tys. zł. Zaczęli już gromadzić pieniądze na ten samochód. Wyliczają co zdobyli. Gmina Jerzmanowice-Przeginia co roku wspiera jedną ze swoich jednostek OSP. W tym roku władze gminne przeznaczyły 100 tys. zł dla OSP Gotkowice. Kolejne 30 tys. zł jednostka pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a kolejne 10 tys. zł strażacy otrzymali ze Starostwa Powiatowego w Krakowie.

Akcje zakończyły się powodzeniem zebraliśmy ponad 3 tony złomu, a do tego około 70 kg aluminium. Każda taka zbiórka i każda dodatkowa złotówka jest cenna, przybliża nas do celu - mówi druh Ząbczyński.

Strażacy z OSP Gotkowice są pełni zapału do pracy i akcji ratowniczych. Jeżdżą nie tylko do pożarów, wypadków, podtopień, ale i do zabezpieczeń lokalnych imprez.

Informują mieszkańców o tym, że są zawsze gotowi spieszyć im z pomocą, ale bez odpowiedniego sprzętu nie dadzą rady tego robić. Dlatego apelują.