GOZ Biznes - Lider Małopolski 2022: Rebread powstał z szacunku dla prawdziwego chleba

Czym zajmuje się Rebread?

W Rebread ratujemy niesprzedane pieczywo przed staniem się odpadem. Odbieramy czerstwy, niesprzedany chleb, ale przed upływem terminu ważności, z piekarni oraz sklepów, i w odpowiedni sposób zachowujemy. Dzięki temu, z czegoś, co stałoby się odpadem, otrzymujemy wartościowy surowiec, który można następnie wykorzystać do produkcji wielu innych produktów, np. zastępników mięsa czy nawet kosmetyków. Generalnie interesuje nas chleb na każdym etapie cyklu życia produktu - mamy pomysły na wydłużenie terminu przydatności do spożycia, wiemy, jak wydajniej przechowywać pieczywo na półce czy w domu, wdrażamy cyrkularne receptury, ale również możemy odebrać spleśniałe pieczywo od konsumenta indywidualnego i przerobić na nawóz.

Chleb to podstawowy produkt spożywczy, który zasługuje na szacunek. Rozumiemy ten szacunek jako innowacje, które należy wdrożyć w tym segmencie.

Przypomnijmy, że w naszym konkursie nagrodzono Rebread Sp. z o.o. za proces ratowania niesprzedanego chleba przed staniem się odpadem. Skąd wziął się pomysł?

Pomysł powstał w naszej piekarni rzemieślniczej Handelek podczas pandemii, gdy rolnik, który odbierał od nas niesprzedane pieczywo, przestał przyjeżdżać. Wtedy musieliśmy poszukać innego rozwiązania i tak trafiliśmy na historię piekarni z Austrii, która z niesprzedanego pieczywa destyluje alkohol. Ponieważ mieliśmy na tym rynku trochę kontaktów, po 6 miesiącahc gromadzenia niesprzedanego pieczywa, udało nam się zawieźć do destylarni 0,5 tony, z której powstało około 550 butelek okowity. Całe przedsięwzięcie odbiło się szerokim echem w mediach i dało nam inspirację do dalszych działań. Wtedy postanowiliśmy zmienić receptury w piekarni na cyrkularne i zastąpić do 20 procent mąki zmielonym czerstwym pieczywem. Na ten projekt otrzymaliśmy wsparcie od Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w postaci bonu na innowacje i pracujemy nad nim wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym.