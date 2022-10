GOZ Biznes - Lider Małopolski 2022: Tu każdy wygrywa! Im więcej segregujesz - tym więcej zyskujesz

Czym zajmuje się EcoTech System?

EcoTech System to spółka technologiczna, twórca innowacji Motywacyjny System Gospodarki Odpadami - Platformy EcoSmartCity do zachęcania i nagradzania mieszkańców za segregację odpadów, przy użyciu aplikacji mobilnej ECO Wallet. Celem jest zapewnienie efektywnego i prospołecznego sposobu segregacji odpadów "u źródła", zmiana zachowań, ekoedukacja mieszkańców oraz optymalizacja rynku odpadowego i recyklingowego. Jest to nowoczesne uzupełnienie infrastruktury do segregacji odpadów przeznaczone dla Parterów Biznesowych - promocja marki poprzez ekologię, realizacja CSR, wdrażanie Circular Economy oraz samorządów na potrzeby osiągania unijnych poziomów recyklingu. Całe rozwiązanie wpisuje się w krajowe i unijne wytyczne dotyczące Gospodarki w Obiegu Zamkniętym.