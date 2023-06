„GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Hydropolis Kraków: Nowoczesne technologie zmieniają rolnictwo

Podczas prestiżowej gali uhonorowaliśmy laureatów II edycji ekokonkursu „GOZ Biznes - Lider Małopolski 2023”. Co zrobić, by zminimalizować degradację środowiska naturalnego, ale jednocześnie rozwijać…

Hydropolis to...?

Łączycie interdyscyplinarnie wiedzę z różnych obszarów: z zakresu uprawy, inżynierii oraz automatyki. Co otrzymujemy finalnie?

Otrzymujemy uprawę wertykalną projektowaną pod klucz. Zapewniamy wszystkie niezbędne elementy oraz wiedzę do rozpoczęcia własnego biznesu w branży rolniczej. Jest to technologia, algorytmy uprawowe automatyka, oprogramowanie oraz know – how. Jesteśmy na każdym etapie uprawy – od nasiona aż po zbiór.