Groźny wypadek na DW 966 w Wieliczce. Zderzyły się czołowo dwa samochody. Są poszkodowani Jolanta Białek

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Na ulicy Gdowskiej w Wieliczce zderzyły się czołowo dwa samochody osobowe. Wypadek spowodował utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej 966 (trasa Wieliczka - Gdów - Tymowa) fot. PSP Wieliczka Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Do czołowego zderzenia opla vivaro z fiatem seicento doszło w piątek (9 lipca) ok. godz. 8.30 na ulicy Gdowskiej (droga wojewódzka 966) w Wieliczce. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Na DW 966 wprowadzono ruch wahadłowy. Służby szacują, że utrudnienia mogą potrwać do ok. godz. 9.30.