Gruntowna przebudowa drogi poprawi komunikację w całej wiosce gminy Krzeszowice. Wykupują prywatne grunty, przesuwają płoty

W przetargu została wybrana firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec, która zrealizuje prace drogowe. Umowę z przedstawicielami firmy podpisał już Wacław Gregorczyk, burmistrz Krzeszowic. Roboty mają objąć ponad kilometrowy, problemowy odcinek. Inwestycja ma być gotowa do marca 2025 roku.

- Ta modernizacja drogi to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Nawojowej Góry, a to jeden z priorytetów w moim działaniu. Zostanie poszerzona główna ulica prowadząca przez te miejscowość, powstaną również chodniki i odwodnienie. Podkreślam tutaj bardzo dobrą współpracę gminy z panią sołtys i mieszkańcami Nawojowej Góry, bo potrzebowaliśmy terenów do poszerzenia pasa drogowego ze względu na konieczność budowy chodnika. Mieszkańcy z dużym zrozumieniem podeszli do tego i nie mieliśmy żadnych protestów związanych z pozyskaniem prywatnych gruntów. Wiąże się to rozbieraniem i przesuwaniem ogrodzeń prywatnych posesji - podkreśla burmistrz Gregorczyk.