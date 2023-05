Grupa Azoty ZAKSA - Jastrzębski Węgiel. Finał Ligi Mistrzów siatkarzy na żywo - gdzie oglądać transmisję live

ZAKSA - Jastrzębski Węgiel po raz kolejny w sezonie. Tym razem w finale Ligi Mistrzów

ZAKSA broni trofeum w LM. Jastrzębski Węgiel walczy o pierwszy triumf. Jaki będzie wynik?

Przypomnijmy, że ekipa z Kędzierzyna-Koźle wygrała Ligę Mistrzów w dwóch poprzednich sezonach. Jastrzębski Węgiel dwa razy był w czołowej czwórce, ale do finału awansował po raz pierwszy w historii. Jego najlepszy dotychczas wyniki w LM to 3. miejsce w 2014 r.

– Dla nas to finał marzeń, a wszyscy mówimy o tym meczu od długiego czasu. To fantastyczny czas dla polskiej siatkówki, bo w finale najbardziej prestiżowego turnieju w Europie zagrają dwie drużyny z PlusLigi. Do Turynu jedzie masa kibiców, zarówno autokarami, jak i samolotami. Naprawdę to będzie coś niesamowitego – podkreśli Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.