Grupa B Ligi Mistrzów siatkarzy 2023-2024. Asseco Resovia walczy o awans

Asseco Resovia wróciła do siatkarskiej Ligi Mistrzów

Faworytem grupy B jest Trentino Itas. Asseco Resovia, która wróciła do Ligi Mistrzów po przerwie, też powinna liczyć się w walce o pierwsze miejsce, premiowane bezpośrednim awansem do ćwierćfinału. Przepustkę do barażów uzyska także ekipa z 2. pozycji (i jedna z pięciu grup z 3. miejsca).