Grzegorz Krychowiak złożył życzenia... Podhalu Nowy Targ z okazji 90-lecia hokejowego klubu. "Życzę kolejnych trofeów"

"Na lodzie potrzeba iskierki do walki, samozaparcia, chęci rywalizacji. Nie można bać się bólu. Trzeba być przygotowanym na nieoczekiwane zwroty akcji. Skoro Mariusz Czerkawski tak sądzi, to widocznie tak musi być - rozpoczął swoją przemowę reprezentant piłkarskiej kadry. - 90 lat. 19 mistrzostw Polski. I nikt w Nowym Targu nie myśli o emeryturze. Życzę wam wszystkiego najlepszego, kolejnych trofeów. I żeby lód był dla was taki, jaki powinien. Mam nadzieję, że na stulecie klubu spotkamy się osobiście. Serdecznie pozdrawiam - zakończył Grzegorz Krychowiak.

32-letni Grzegorz Krychowiak to globtroter, który występował we Francji, Hiszpanii, Anglii, Rosji i Grecji, a obecnie jest zawodnikiem Al-Shabab Rijad z Arabii Saudyjskiej, z którą w sobotę reprezentacja Polski spotka się na mundialu w Katarze.

Uroczyste obchody 90-lecia Podhala zostały zaplanowane na sobotę 26 listopada. Rozpoczną się mszą, którą w kościele św. Katarzyny odprawi były hokeista Podhala ks. Paweł Łukaszka (godz. 12), na parkingu pod Halą Lodową zostanie otwarta strefa kibica (godz. 13.30), po czym nastąpi odsłonięcie muralu (godz. 16.10) oraz mecz nowotarskich olimpijczyków, wychowanków i obecnych zawodników Podhala z Hokejową Reprezentacją Artystów Polskich (godz. 17). Wstęp na mecz jest bezpłatny.