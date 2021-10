Grzegorz Sudoł: Złoto Dawida Tomali? Byłem pełen emocji, zdumienia, szczęścia [ROZMOWA]

Grzegorz Sudoł to wielokrotny mistrz Polski w chodzie sportowym, brązowy medalista MŚ i srebrny ME, który zdobywał też trofea w drużynowym Pucharze Europy

Rozmawiamy z Grzegorzem Sudołem, trzykrotnym olimpijczykiem, medalistą mistrzostw świata i Europy w chodzie sportowym, a następnie trenerem kadry i Dawida Tomali, który dwa miesiące temu w Tokio zdobył złoto igrzysk na dystansie 50 km.

Po pandemii wróciła moda na bieganie, w sobotę odbył się Bieg Trzech Kopców, a przed nami – 17 października – 7. Cracovia Półmaraton Królewski. Zacznijmy więc od pana obecnej aktywności, bo jako trener AZS AWF Kraków Masters stał się pan znanym w Krakowie animatorem biegania, prowadząc treningi finansowane przez miasto. Gdzie i kiedy się one odbywają?

To treningi całoroczne, które odbywają się raz w tygodniu. Spotykamy się w niedzielę, z reguły pod Tauron Areną. Ruszamy w niedzielę o godzinie 9, ale warto być 5-10 minut wcześniej. W ostatni weekend miesiąca organizujemy trening wyjazdowy. Biegamy wtedy albo w Lasku Wolskim, albo w Puszczy Niepołomickiej. To zależy od tego, w jakim jesteśmy okresie, do jakiego startu się przygotowujemy. Dobieramy odpowiednie miejsce, w którym wykonujemy jednostkę treningową. Najlepiej obserwować to wydarzenie na Facebooku oraz na stronie zis.krakow.pl, bo tam umieszczamy informacje, że na przykład w tym tygodniu wyjazdowy trening jest na końcu alei Waszyngtona pod kopcem Piłsudskiego i tam się spotykamy.

Kto może przyjść na trening?

Wszyscy chętni. To są treningi nieodpłatne, na biegaczy czeka trzech trenerów, prowadzimy również konsultacje. Mamy takie wydzielone dni, gdy jesteśmy przed zajęciami pół godziny wcześniej, zresztą na każdych zajęciach można pytać, jak trenować, jak się ubrać, jak dobrać buty, jak rozłożyć siły na trasie, jak i czy warto brać żele oraz o wszystkie inne aspekty, które wynikają z udziału w zawodach sportowych. Służymy pomocą jako firma G&G Sport, która organizuje wydarzenia sportowe, mamy jedenastu trenerów i bardzo dobrych zawodników. Wśród nich trenerów są Darek Kaczmarski i Kasia Broniatowska, dwukrotna zwyciężczyni Biegu Trzech Kopców. Uczestnicy zajęć zadają naprawdę bardzo dużo pytań.

Jakiego typu?

Na przykład ktoś mówi: „Biegam trzy razy w tygodniu po godzinie, cały czas tym samym tempem. Zatrzymałem się na pewnej granicy i nie mogę pójść dalej”. No i wtedy podpowiadamy, co zmienić, a w niedzielę robimy wspólny trening. Przy czym nie zapominając, że powinny do tego dochodzić przynajmniej dwa-trzy treningi w ciągu tygodnia. Pokazujemy różne możliwości na naszych treningach, że można robić trening interwałowy, metodą powtórzeń, metodą ciągłą, albo proponujemy jakąś zabawę biegową, podbiegi. Później biegacze korzystają z tej nauki w ciągu tygodnia.