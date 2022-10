Grzegorz Tabasz: Mam bezsprzeczny dowód, iż liczne zwierzaki gazet nie czytają

Jak zapewne państwo wiedzą, prognozy pogody zapowiadają niebywale ciepłą jesień. Ponoć do połowy listopada termometry nawet nocą mają pokazywać kilka stopni wyżej zera. O przymrozkach można zapomnieć. Doskonale pamiętam lata, gdy listopadowe wizyty na grobach bliskich wymagały założenia zimowych okryć. W pamięci mam zimę ze śnieżnymi zaspami i mrozem, która rozpoczęła się we Wszystkich Świętych i żelazną ręką trzymała do końca marca.

Wrócę do zwierzaków.

Przez uchylone drzwi do wpadły dwa okazałe pająki domowe. Ze cztery centymetry rozpiętości odnóży. Wszystko w ponurej., czarnej barwie. Na blaszanym dachu słychać chrobotanie mysich pazurów. Choć poszycie dachu miało gwarantowaną szczelność, dwie domowe myszy wpadły w pułapki. Kątem oka dostrzegłem ryjówkę, która natychmiast wykorzystała uchylone okno. Miała szczęście, gdyż specjalnie dla niej nastawiłem żywołowną pułapkę. Ryjówki nie mają nic wspólnego z gryzoniami. Pożyteczne zwierzątka chwytam żywcem i wypuszczam daleko od domu. W sągu bukowego drewna znalazłem kilka zaspanych os. Żadne tam robotnice, które już poginęły lecz same królowe. Wszystko to nijak nie pasuje mi do meteorologicznych zapowiedzi. Zwierzaki szykują się na chłody.

Są tylko dwa wyjścia. Albo opowieści meteorologów to propaganda sukcesu, albo zwierzaki wiedzą swoje. Zobaczymy