Grzegorz Wagner: Memoriał Wagnera w Krakowie znalazł swój dom [ROZMOWA]

Co dla pana znaczy ten Memoriał?

Cieszę się, że ten hołd, jaki Jurek (Jerzy Mróz - wieloletni prezes fundacji, która organizuje zawody - przyp.) oddaje ojcu, jest kontynuowany. Dla mnie jest bardzo ważne, że turnieje trzymają poziom, że dla kolejnych trenerów kadry są etapem przygotowań reprezentacji do ważnych imprez. Mam nadzieję, że w końcu się doczekamy się medali nie tylko mistrzostw świata i Europy, ale również tego olimpijskiego.

Memoriał Wagnera od lat jest na wysokim poziomie, przyjeżdżają kibice z całej Polski...

Cieszę się, że memoriał odbywa się w Krakowie. Choć będzie tym mieście już po raz siódmy, to jest tu tyle ciekawych rzeczy, które można zrobić przy okazji, zwiedzić i miło spędzić czas, że to jest odpowiednie miejsce. Memoriał chyba rzeczywiście znalazł swój dom. Oby tak było, bo jest tu świetna hala, piękne miasto. Mam nadzieję, że memoriał nie będzie się kojarzył tylko z siatkówką, ale też może ze zwiedzaniem, turystyką, ze wspólnym spędzaniem czasu. Myślę, że generalnie tego typu imprezy będą ewoluować w inne sfery życia, mam nadzieję, że Memoriał to zapoczątkuje.