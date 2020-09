Grzymałów. Dwór w Jabłoniowym Sadzie opanowany przez lalki

FLESZ - Polacy za biedni by jeść eko

Eksponaty zostały dopełnione rozmaitymi atrybutami jak mebelki, wózki, powozy, huśtawki. W sumie można oglądać 400 z około 1400 lalek z kolekcji Teresy Waydowicz. Z racji bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych, wystawa otwarta została w plenerze – w przydworskim ogrodzie. Autorka wystawy przyznała, że za każdym razem prezentując swą kolekcję, pragnie zaskoczyć odbiorców, starając się, by była ona jedyna, niepowtarzalna. Tak jest też tym razem. Teresa Waydowicz podkreślała, iż samodzielnie nie zrealizowałaby tej wystawy. Wydatnie w tym pomógł jej Stanisław Chmiel, artysta, wykładowca, renowator przedmiotów z drewna.

Na wystawie w Grzymałowie prezentowane są lalki ze wszystkich stron świata. Próżno jednak szukać tych najbardziej współczesnych, z produkcji masowych. - Są one dla mnie zwyczajnie drętwe – przyznaje autorka wystawy.

Jak mówi Teresa Waydowicz, lalki są miłą zabawką, towarzyszącą jej od dzieciństwa. Po raz pierwszy te porcelanowe spotkała ponad 30 lat temu we Włoszech. Od tego czasu kolejne otrzymywała w prezencie, wyszukiwała na kolejnych wyjazdach, bądź też na aukcjach, a nawet w tzw. „szmateksach”. Lalki zazwyczaj nie były nowe, ae dzięki właścicielce odzyskują swój pierwotny blask. Pierwsza wystawa została zorganizowana 5 lat temu w zamku w Dębnie.

Wystawę można do do 27 września br., od środy do niedzieli w godzinach 11-18. Informacja pod numerem telefonu: 785 179 919.