Gülperi z serialu "Przysięga" skradła serce Emira. Zobacz, jak Gülperi wygląda na co dzień [ZDJĘCIA Z INSTAGRAMA] 25.03.2023

Nowa postać w serialu "Przysięga" skrada serce Emira

W czwartym sezonie do obsady serialu "Przysięga" dołączyła Setenay Suer. Kobieta wciela się w Gülperi, której losy krzyżują się z losami Emira - wdowca z czteroletnim synem Yigitem. Początkowo oboje się niemal nienawidzą, jednak z biegiem czasu rodzi się między nimi uczucie. Wiadomo już, że staną na ślubnym kobiercu i powiedzą sobie sakramentalne tak. Wszystkiemu będzie przyglądać się zazdrosna Tulay, która za wszelką cenę będzie pragnęła zniszczyć Gülperi.

Serial "Przysięga". Co wiemy o Setenay Suer?

Setenay Suer, która wciela się w Gülperi, to turecka aktorka urodzona w w 1995 roku w mieście Kütahya na Wyżynie Anatolijskiejw. Obecnie studiuje inżynierię leśną. Po raz pierwszy na ekranach pojawiła się pięć lat temu. Od tego czasu wystąpiła w czterech serialach oraz jednym filmie fabularnym:

O czym jest "Przysięga"?

Serial "Przysięga" opowiada o młodej dziewczynie Reyhan, która wychowywała się poza miastem. Jest niezwykle rodzinna, ceni sobie tradycje. Jednak gdy jej matka umiera, życie dziewczyny wywraca się do góry nogami. Otóż pewnego dnia odwiedza ją przybrany brat matki, proponując małżeństwo ze swoim synem Emirem. Mężczyzna jest śmiertelnie chory i pragnie znaleźć dla swojego dziecka dobrą żonę. Dobroduszna Reyhan postanawia zgodzić się na jego propozycję i poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Jednak z biegiem czasu sprawy się komplikują i diametralnie zmieniają. Para zakochuje się w sobie, jednak ich szczęście nie trwa długo. W trakcie porodu Reyhan umiera, osierocając swojego syna Yigita. Od tej pory w życiu Emira pojawia się kilka kobiet. Gdy po kilku latach zaręcza się z Tulay, na jego drodze staje Gülperi.