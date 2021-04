GUS KRAKÓW. Oto firmy i branże, które dominują w Małopolsce. Większość z nich rośnie nawet w pandemii. NOWY RANKING - KWIECIEŃ 2O21

Trzecią najpopularniejszą formą prowadzenia działalności są spółki cywilne – jest ich obecnie w całej Małopolsce 28,3 tys., czyli o niespełna tysiąc więcej niż 10 lat temu. Ponadto w naszym regionie działa prawie 10,7 tys. stowarzyszeń (o 2,5 tys. więcej niż 10 lat temu), ponad 2,9 tys. fundacji (prawie trzy razy więcej niż przed dekadą!) oraz 755 spółdzielni (dekadę temu było ich 1,1 tys.).

Aż 411,7 tys. z 426,3 tys. firm, fundacji i stowarzyszeń zatrudnia nie więcej niż 9 osób (w tym mieszą się takie, które nie zatrudniają nikogo). Ich liczba w ostatnim roku wzrosła o 4 proc. Ponad 12 tys. podmiotów zatrudnia od 10 do 49 osób i ich liczba w pandemii nieco zmalała. Dokładnie 2238 firm (o trzy mniej niż przed pandemią) zatrudnia od 50 do 249 osób, a 285 (tyle samo co przed pandemią, z czego 88 w sektorze publicznym) – od 250 do 999 pracowników.