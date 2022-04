Handlowi giganci atakują. Małe sklepy w odwrocie. Kolejne centrum handlowe w Krakowie, sieć NETTO mocno w górę po przejęciu placówek Tesco

Zakaz handlu nie pomógł małym sklepom, bo był odchudzony. W Krakowie dobiła małych pandemia

Największa i najszybsza koncentracja nastąpiła w ostatnich latach w segmencie sklepów skoncentrowanych na artykułach spożywczych. Jeszcze w 2015 r. było wśród nich ponad 40,5 tys. placówek małych, do 40 metrów kwadratowych. W 2020 r. stopniała ona do 28,8 tys., a w 2021 zamknęło się kolejnych 1600. Zjawisko to widać doskonale także w Krakowie, zwłaszcza w centrum, gdzie na silną konkurencję ze strony otwieranych co kawałek sieciówek nałożyły się inne problemy, na czele z pandemicznym załamaniem turystyki zagranicznej; przez wiele miesięcy liczba przyjezdnych zapełniających dotąd Stare Miasto i okolice była o 80-90 procent mniejsza niż przed wybuchem zarazy.