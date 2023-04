Harcerskie Centrum Wolontariatu powstało w powiecie krakowskim. Nowa baza ZHP przy XIX-wiecznym dworze

Chorągiew Krakowska ZHP od początku wojny na Ukrainie mocno zasłużyła się w pracy na rzecz uchodźców m.in. na dworcu w Krakowie. Harcerze wspierali tych, którzy przybywali do Polski, służyli informacją, organizowali posiłki, rozdawali je, kierowali na noclegi i przy współpracy z województwem małopolskim pomagali we wszelkich problemach. Szukali też miejsca dla wolontariuszy, którzy przybywali tu z całego świata, żeby pomagać.

Nowe miejsce dla wolontariuszy

- W czasie największego ruchu uchodźców w marcu, kwietniu maju ubiegłego roku zrodził się pomysł, żeby pozyskać miejsce na bazę dla wolontariuszy, którzy przybywali głównie z Portugalii, Włoch, Niemiec wspierając nas. Musieliśmy mieć dla nich noclegi, a wszędzie miejsca były zajęte przez uchodźców. Znaleźliśmy wtedy budynek administracyjny w zespole dworsko-parkowym w Sieborowicach, w którym mogło powstać harcerskie Centrum Wolontariatu - mówi hm. Mariusz Siudek, były komendant Chorągwi Krakowskiej ZHP, a obecnie po zakończonej kadencji pełnomocnik komendanta do pomocy dla uchodźców.

Wsparcie harcerskiego centrum

– Inauguracja działalności Harcerskiego Centrum Wolontariatu w Sieborowicach to ważny dzień w historii Hufca Podkrakowskiego ZHP. Środki, jakie z budżetu państwa popłynęły na dofinansowanie tej inicjatywy, to blisko 307 tys. zł, a całkowita wartość inwestycji wyniosła prawie 411 tys. zł. Niech ta inwestycja przyczyni się do rozwoju i prowadzenia dalszej działalności z myślą o pomocy drugiemu człowiekowi - mówił wojewoda Łukasz Kmita podczas otwarcia centrum.

Baza z dobrą komunikacją

Harcerze wskazują, że to miejsce jest świetnie skomunikowane. Wolontariusze w 10 minut pieszo dochodzą do przystanku kolejowego w Łuczycach, skąd w 15 minut dojeżdżają do dworca PKP w Krakowie.

Harcerskie Centrum Wolontariatu znajduje się w parku przy XIX-wiecznym dworze w Sieborowicach, z którego przed trzema laty wyprowadzono i przeniesiono do Przybysławic Dom Dziecka. Przez kilka lat obiekt stał nieużywany. Obecnie w dworze mieszkają uchodźcy, a budynek administracyjny został zagospodarowany i wyremontowany. Powstało tu 20 miejsc noclegowych, kuchnia, łazienki.

- Do tego w sezonie od maja do października będziemy tu organizować pole namiotowe dla 60 osób. To miejsce będzie służyło wolontariuszom i naszym harcerzom podczas zlotów, szkoleń i odpoczynku - mówi hm. Mariusz Siudek.