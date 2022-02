Harcerze z Myślenic i ich ważne egzaminy. Z braterstwa i z organizacji

22 lutego obchodzimy jest Dzień Myśli Braterskiej. Co to za święto i dlaczego jest tak ważne dla harcerzy?

Przypada ono 22 lutego na pamiątkę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i jego żony Olave. Świętują go harcerze i skauci na całym świecie bez względu na narodowość, kolor skóry i wiek. Wszystkich łączy idea braterstwa, przyjaźni, dlatego dzień ten bywa też nazywany świętem przyjaźni.

W tym roku w myślenickim hufcu szykujecie z tej okazji coś specjalnego. Może Pani zdradzić co nieco?

Wymyśliliśmy akcję „Wstaje dzień, zbudź się już!”. W ramach niej nagraliśmy jedną z harcerskich piosenek oraz klip. Robiliśmy wszystko od podstaw. Znaleźliśmy muzyka, który zaaranżował utwór, nagraliśmy go w procesjonalnym studio, aż wreszcie pewnej nocy w lesie na Chełmie nagraliśmy teledysk.