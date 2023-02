Harmonogram matury 2023. Kiedy odbędzie się tegoroczny egzamin dojrzałości? Ile procent należy uzyskać, aby zdać? Natalia Urzędowska

W tym roku maturzyści mogą przystąpić do maksymalnie 6 egzaminów z przedmiotów dodatkowych Fot. Mariusz Kapała

Tegoroczne egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w terminie od 4 maja do 23 maja. Wszyscy abiturienci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego na poziomie podstawowym. Znamy już terminy wszystkich matur. Poniżej przedstawiamy harmonogram i odpowiadamy, kiedy uczniowie przystąpią do poszczególnych egzaminów.