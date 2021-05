Hektopaskale, pogoda i myśląca trzcina

Szły przez Polskę obowiązkowe pochody, partyjni sekretarze siedzieli na trybunach, a lud przed nimi wiwatował. Na zachętę lud dostawał bułki z szynką - rarytas, bo peerelowskie prosiaki rosły bez szynek. Szynki rosły osobno, na eksport. W ten sposób zamieniono 1 Maja w groteskę. Mimo to, szanuję ten dzień, gdyż jest w nim zawarta pamięć o ludziach, którzy pracowali 6 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie, bez urlopu i emerytury. Tak powstała gospodarcza potęga Zachodu. Respekt nie oznacza jednak uczuciowej więzi. Taką budzi we mnie Święto 3 Maja przypominające desperacką próbę ratowania Rzeczpospolitej. Jest w to święto wpisana duma i przekonanie, że bagaż idei, raz wypracowany, nie przepada z kretesem - pozostaje w zbiorowej podświadomości i tam sobie po cichutku działa.

A gdyby zasada przedłużonej trwałości obejmowała nie tylko idee szlachetne? Te nieprzyjazne też potrafią się przechować i działać w odmienionej nieco formie. Przez lata czytałam, że Polacy mają kłopot natury niemal psychiatrycznej, bo w odróżnieniu od innych narodów świętują klęski. Nie mogłam pojąć o co tu chodzi. Jest faktem, że pamięć o tragediach spaja często mocniej, niż zwycięstwa i triumfy. Przykładem chociażby pamięć o Holokauście. Natomiast najważniejsze polskie święta państwowe odnoszą się do wydarzeń krzepiących. Zarówno 3 Maja jest świętowaniem radosnym, jak 11 listopada przypominający odzyskanie niepodległości. No ale rzeczywistość to jedno, a natrętne interpretacje, to drugie.