"Herstories". Muzeum Galicja opowiada o losach europejskich żydówek w XX wieku

Siedem kobiecych historii

Urodzona w Berlinie w 1907 roku Rosa Rosenstein, córka krawca, wcześnie porzuciła szkołę, aby pracować w firmie ojca. Wkrótce po dojściu nazistów do władzy w 1933 r. większości członków jej rodziny udało się wyjechać z Niemiec do Palestyny. Ona została w Niemczech z mężem Michaelem Weiszem i ich córkami, Bessy i Lilly. W 1939 roku rodzina uciekli na Węgry, do ojczyzny Michaela, gdzie po pewnym czasie oboje zostali internowani. Udało im się zdobyć wizy emigracyjne dla córek do Palestyny. Mąż Rosy, Michael, zmarł w obozie pracy w ZSRR. Rosa przetrwała do końca wojny w Budapeszcie. Wraz z drugim mężem Alfredem i synem Georgiem zamieszkała po wojnie w Wiedniu, tam zmarła w 2005 roku.