Hiszpańska kolonia w Wiśle Kraków. Piłkarze "Białej Gwiazdy" na prywatnych zdjęciach

Hiszpańska kolonia w Wiśle Kraków

David Junca 29-letni lewy obrońca związał się z krakowskim klubem kontraktem, który obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku. Umowa zawiera opcję przedłużenia. Hiszpan urodził się 16 listopada 1993 roku w Riumors, pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Girona FC, skąd został sprzedany do SD Eibar. W lipcu 2018 roku defensor przeniósł się do Celty Vigo, której barwy reprezentował przez kolejne trzy lata, by po tym czasie wrócić do macierzystej Girony. Poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem 28 rozegranych meczów, 2 bramek i 1 asysty.

Alex Mula

Pochodzi z Barcelony (rocznik 1996), gdzie trenował u lokalnego rywala Blaugrany - RCD Espanyol. W 2010 roku przeniósł się do Malagi, by w sezonie 2017/2018 zadebiutować w La Lidze. Był wypożyczany do CD Tenerife i Alcorcón, by w sierpniu 2020 roku przenieść się na zasadzie transferu definitywnego do CF Fuenlabrada. Rundę wiosenną 2022 roku spędził natomiast w dobrze sobie znanym Alcorcón, by od lipca pozostawać bezrobotnym. Hiszpański pomocnik podpisał z Wisłą kontrakt do 30 czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia.