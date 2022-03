Hitowe wzmocnienie sztabu Maryny Gąsienicy-Daniel. To trener, który ma na koncie złoto igrzysk i mistrzostw świata - mówi Jan Winkiel

- Domykamy hitową umowę dotyczącą poszerzenia sztabu Maryny Gąsienicy-Daniel - opowiada Jan Winkiel. - Sądzę, że to kwestia przyszłego tygodnia. Nie podam nazwiska, bo nie chcę zapeszać, jeszcze czekamy na podpis, ale to będzie topowe wzmocnienie. Ma pomóc naszej alpejce w takim podniesieniu jej poziomu sportowego, by regularnie gościła nie tylko w pierwszych dziesiątkach Pucharu Świata, ale w pierwszych szóstkach i parę razy wskoczyła na podium - dodaje.

Pojawienie się nowego szkoleniowca po części wiąże się też z nowym celem zakopianki - poprawą możliwości rywalizacji ze światową czołówką nie tylko w gigancie, ale i w supergigancie.

- Liczę, że dzięki temu zacznie systematycznie zajmować miejsca w pierwszej dwudziestce tej konkurencji, choć jak znam Marynę, to ona będzie oczekiwać od siebie miejsc w pierwszej ósemce - mówi Winkiel. Dotychczas najlepszym wynikiem, jaki Gąsienica-Daniel uzyskała w supergigancie, była 16. pozycja na początku marca w Lenzerheide. To świetny rezultat zważywszy na fakt, że Polka dotychczas niemal nie trenowała szybkiej jazdy. Teraz jednak ma to się zmienić i - obok giganta - to właśnie supergigant ma się stać dla niej konkurencją wiodącą.