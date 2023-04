Hokej MŚ Dywizji 1A 2023: wyniki, terminarz, tabela. Polacy w Nottingham walczą w mistrzostwach świata o awans do elity. Z kim grają dziś?

Mistrzostwa świata Dywizji 1A. Na jakie wyniki stać Polaków?

W grupie MŚ Dywizji 1A w 2023 r. jest 6 zespołów. W ciągu 7 dni rozegrają po 5 meczów systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze ekipy uzyskają awans do MŚ elity 2024, natomiast najsłabsza na kolejny sezon spadnie do Dywizji 1B. Głównymi faworytami według bukmacherów są organizatorzy, Brytyjczycy. Wysoko stoją także akcje Włochów, Polacy typowani są do zajęcia 3. miejsca.