Hokejowe MŚ Elity 2023. Broniący tytułu Finowie głównym faworytem turnieju w Tampere i Rydze

W hokejowych MŚ Elity niespodzianki są rzadko

W tym roku mistrzostwa świata elity powinny interesować polskich kibiców jeszcze bardziej niż w ostatnich latach. To będzie okazja nie tylko zobaczyć w akcji najlepszych hokeistów globu, ale i przyjrzeć się zespołom, z którymi za rok będą rywalizować Biało-Czerwoni. Przypomnijmy, że w zakończonych kilka dni temu MŚ Dywizji 1A w Nottingham Polacy spisali się świetnie, zajęli 2. miejsce (za Wielką Brytanią) i awansowali do elity.

Fakt, że przez 21 lata nie było nas na najwyższym hokejowym szczeblu świadczy, że poziom tej dyscypliny w innych krajach podniósł się znacznie bardziej niż u nas.

Wiadomo, że lista kandydatów do medali zazwyczaj zawiera te same pozycje: Kanada, USA, Szwecja, Finlandia, Czechy, Rosja (ci ostatni zostali wykluczeni z powodu inwazji zbrojnej na Ukrainę). Na 21 edycji MŚ w XXI w. (w 2020 r. MŚ z powodu pandemii zostały odwołane) hokeiści spoza grona na podium byli tylko 5-krotnie: Słowacja w 2002 r. złoto zdobyła, rok później miał brąz, w 2012 r. dorzuciła srebro; dwukrotnie zaskoczyli Szwajcarzy, zdobywając srebra w 2013 i 2018 r. Do listy niespodzianek dopisać też trzeba wicemistrzostwo olimpijskie Niemców z Pjongczangu (2018).