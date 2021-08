Hokejowy remis Proszowianki w sparingu z rezerwami Hutnika

To był szalony mecz, a scenariusz, w jakim się potoczył, rzadko można oglądać w pojedynkach o punkty. Prowadzenie dla Proszowianki zdobył Jakub Bełz, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem. Wyjątkowość tego trafienia polegała na tym, że Bełz pojawił się na boisku minutę wcześniej, gdyż uraz zgłosił Marcin Wąsowicz. Chwilę po zdobyciu gola strzelec znów opuścił plac gry, ustępując miejsca Wąsowiczowi. Jak się później okazało, w ciągu tych trzech minut zdziałał więcej, niż w trakcie kilkudziesięciu, jakie dostał w tym meczu później.

Na 2:0 dla Proszowianki podwyższył Adam Przeniosło, ale goście błyskawicznie wyrównali na 2:2 i po błędach miejscowych stworzyli jeszcze co najmniej dwie idealne sytuacje bramkowe. Nie wykorzystali ich zatem do siatki trafił… Krzysztof Bździuła, ładnie uderzając z kilkunastu metrów. Na to trafienie hutnicy odpowiedzieli aż trzema golami i wydawało się, że pewnie wygrają spotkanie. Wtedy jednak sprawy w swoje ręce wziął wprowadzony po przerwie Nigeryjczyk Ojinkeya, który trafił do siatki trzy razy, zmieniając wynik z 3:5 na 6:5. Ostatnie słowo należało do gości i mecz zakończył się remisem.