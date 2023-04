Hołd dla ppor. Żywota, ofiary zbrodni katyńskiej. Pod Krakowem odsłonili pomnik swojego krajana

IPN przypomina lokalnych bohaterów

Stanisław Nikodem Żywot urodził się 28 września 1906 r. w Luborzycy. Po ukończeniu szkoły powszechnej kontynuował naukę w krakowskim IV Gimnazjum Realnym im. Sienkiewicza oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiował chemię. W 1931 r. ukończył kurs w Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, po którym został mianowany podporucznikiem. Służbę wojskową pełnił w 21. i 23. Pułku Artylerii Lekkiej. Do wybuchu wojny pracował na terenie Śląska Cieszyńskiego, w cukrowni w Chybiu.

We wrześniu 1939 r. stanął do walki w obronie ojczyzny. Trafił do sowieckiej niewoli, do obozu w Starobielsku. Wiosną 1940 r. został rozstrzelany przez NKWD w Charkowie. Jego zwłoki wrzucono do jednego z dołów śmierci w pobliskiej wsi Piatichatki.