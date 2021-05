Horror na przystanku w Wieliczce. Mężczyzna wymachiwał nożem i zatrzymywał samochody

Do zdarzenia doszło wczesnym popołudniem, około godz. 14. O mężczyźnie wymachującym nożem na przystanku autobusowym powiadomili policję świadkowie zdarzenia.

- Na miejscu policjanci zastali 43-latka, który miał schowany w kieszeni nóż kuchenny. Mężczyzna w pewnym momencie wyciągnął nóż i ruszył w stronę mundurowych. Policjanci natychmiast wezwali go do odrzucenia noża, ostrzegając, że użyją wobec niego środków przymusu bezpośredniego. Po wezwaniu 43-latek wykonał polecenie mundurowych. Z uwagi na irracjonalne zachowanie mężczyzny, wezwano załogę pogotowia, która w asyście mundurowych przetransportowała 43-latka do szpitala. Tam okazało się, że mężczyzna „wydmuchał” ponad dwa promile, dlatego finalnie trafił do izby wytrzeźwień - podaje Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce.