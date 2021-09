Hospicjum w Miechowie rozpoczęło 19. Pola Nadziei. Żonkile zasadzono po raz pierwszy w Parku Miejskim Jolanta Białek

W Miechowie zainaugurowano 19. Pola Nadziei. Żonkile będące symbolem tej akcji zasadzono po raz pierwszy w Parku Miejskim

Hospicjum im. Bł. S. Bernardyny Jabłońskiej w Miechowie zainaugurowało 19. Pola Nadziei. Do tej pory wydarzenie to odbywało się na placu przy Hospicjum, a teraz zasadzono żonkile w Parku Miejskim. W ramach tej edycji Pól Nadziei fundusze na pomoc miechowskiej placówce prowadzonej przez Caritas będą zbierane do wiosny 2022 roku. Równie ważne cele tej akcji to propagowanie idei hospicyjnej i zwracanie uwagi na problemy opieki paliatywnej.