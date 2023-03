Hubert Hurkacz: Jestem fanem Formuły 1, uwielbiam jeździć moim McLarenem [ROZMOWA]

Hubert Hurkacz spodziewa się trudnego meczu w trzeciej rundzie turnieju ATP 1000 na twardych kortach w kalifornijskim Indian Wells. W drugiej pokonał Alexeia Popyrina 6:3, 6:3.

Kluczem do zwycięstwa nad Australijczykiem był serwis?

Na pewno dobrze serwowałem, ale były ciężkie warunki do serwisu, ponieważ wiał silny wiatr. Czasami te podmuchy były w różne strony i to utrudniało zadanie. Jednak to był solidny mecz w moim wykonaniu. Zawsze pierwszy mecz na turnieju, w nowych warunkach jest wyzwaniem. Cieszę się, że wygrałem.

W trzeciej rundzie twoim rywalem będzie Amerykanin Tommy Paul.

Tommy rozgrywa świetny sezon. Świetnie zagrał w Australii, a ostatnio wystąpił w finale w Acapulco. Prezentuje teraz wysoki poziom i widać, że jest w wysokiej formie. Zapowiada się ciekawy mecz. Tommy świetnie porusza się po korcie i ma bardzo dobry return. Na pewno po ostatnich meczach ma dużo pewności siebie.