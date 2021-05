Hubert Hurkacz kiedy gra? O której godzinie? Gdzie oglądać mecz Hurkacza? Transmisja TV i online WYNIK na żywo Roland Garros 30.05

1. runda. Wtorek, 13 kwietnia: Hubert Hurkacz - Thomas Fabbiano (Włochy, 172 ATP) 6:3, 3:6, 6:3. Poniedziałkowy mecz przerwany z powodu deszczu, kończony we wtorek - został wznowiony ok. godz. 12.45. Transmisja turnieju na antenie Polsatu Sport.

Najbliższe turnieje w 2021 roku, do których zgłosił się Hubert Hurkacz.

Hubert Hurkacz wystąpił w czwartek 1 kwietnia w meczu ćwierćfinałowym Miami Open 2021. Jego rywalem był Grek Stefanos Tsitsipas. I pokonał go 2:6, 6:3, 6:4. Jest już w półfinale turnieju ATP 1000, a to najlepszy wynik Polaka w karierze.

To życiowy wynik Hurkacza, nigdy wcześniej nie zaszedł tak daleko w turnieju tej rangi.

W nocy z piątku na sobotę 3 kwietnia Hubert Hurkacz zmierzył się w półfinale z Andriejem Rublowem i pokonał go 6:3, 6:4. W drugim meczu Włoch Jannik Sinner zwyciężył w spotkaniu z Hiszpanem Roberto Bautista-Agutem. Teraz Hurkacz zmierzy się ze Sinnerem. Kiedy finał Miami Open? O której zagrają Hurkacz i Sinner?

Hubert Hurkacz kiedy gra? O której godzinie?

Hurkacz poznał więc na rywala, którym będzie Rublow. Mecz półfinałowy wyznaczony jest na sobotę 3 kwietnia. Początek spotkania planowany jest na godzinę 1 w nocy z piątku na sobotę. Transmisję meczu na żywo w telewizji przeprowadzi Polsat Sport.

Hurkacz jest obecnie notowany jako 37. w rankingu ATP, ale już wiadomo, że po turnieju w Miami przeskoczy co najmniej na 27. lokatę, najwyższą w karierze (dotychczas najwyżej był na 28. miejscu).

Hurkacz - Rublow. Kim jest rosyjski tenisista?

Andrej Rublow to 23-letni tenisista, który walczy o punkty ATP już od siedmiu lat. Ma na koncie m.in. ćwierćfinał US Open (2017) oraz sensacyjne, szybkie pokonanie Rogera Federera. W ubiegłym roku awansował do TOP 10 światowego rankingu i obecnie jest w nim 8. Rosjanin wygrał turnieje w Doha, Adelajdzie, Hamburgu, Sankt Petersburgu i Wiedniu.