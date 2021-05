Hutnik II - Wieczysta. Opinie trenerów po meczu w klasie okręgowej Kraków

Dodaje: - Wieczysta zobaczyła, że nie będzie z nami tak łatwo. Uważam, że taktyka była dobrana odpowiednio, gra defensywna w kryciu, przesuwanie się, były dobre, ciężko było piłki nam wgrywać. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z postawy zespołu, bo do charakteru i dobrego nastawienia dołożyli po prostu umiejętności. To duży kapitał na przyszłość.

Wieczysta była przygotowania, wymagający przeciwnik jej nie zaskoczył

Trener Wieczystej Przemysław Cecherz: - To był na pewno ciężki mecz. Po pierwsze, przeciwnik naprawdę przyłożył się do tego spotkania, nie było nam łatwo. Po drugie – znów przeszliśmy na sztuczną nawierzchnię, to nigdy nie jest korzystne dla drużyny. Do tego to boisko jest wąskie, było ciasno, widać było, że piłka sprawia kłopot moim zawodnikom. Przy tym żałujemy, że z wielu sytuacji, które mieliśmy przed przerwą, nie udało nam się wykorzystać jeszcze jednej czy dwóch, bo kapitalnie bronił Dul. Wtedy szybkiej byłoby „po meczu”. Generalnie jesteśmy zadowoleni, że mamy kolejne trzy punkty.