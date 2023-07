Hutnik Kraków. Deniss Rakels i Marcin Budziński pokazali, że mogą być motorem napędowym drużyny. Dają też dobry przykład młodym piłkarzom

"Raki" i "Budzik" w Hutnik imponują profesjonalizmem

Obaj "ligowcy" znani są kibicom w Małopolsce z występów w ekstraklasowej Cracovii. Rakels w "Pasach" wybił się nawet do angielskiego Reading; ostatnio grał w rodzimej łotewskiej ekstraklasie (Super Nova Ryga). W debiucie w Hutniku był aktywny, strzelił gola (na 2:0), a także zaliczył asystę przy ostatniej bramce. Pomocnik Budziński (ostatnio związany z Cracovią) aż tak efektownego wejścia wprawdzie nie miał, ale też zasłużył na pochwałę. Trener Bartłomiej Bobla ocenił bardzo pozytywnie nie tylko ich grę w tym meczu, ale też funkcjonowanie w ekipie.

- Nie jest to łatwa sprawa takim zawodnikom zaaklimatyzować się w naszej drugiej lidze. Jest ona specyficzna, a to było pierwsze spotkanie. Na razie są chłodne głowy - mówił Bobla. - Na pewno dobrze wkomponowali się w zespół i przepracowali okres przygotowawczy. Mimo że spadli do drugiej ligi, to pokazali swój profesjonalizm. To fajnie, bo to pokazuje młodszym zawodnikom z akademii, jak to powinno funkcjonować i wyglądać. To wielki "kop". Dałem też zadebiutować Karolowi Szablowskiemu (pierwszy mecz zanotował także bramkarz Wiktor Kaczorowski - przyp.), myślę, że tych debiutów będzie więcej. Z tym, że to musi być poparte takim podejściem, jaki mają "Raki" i "Budzik". Mam nadzieję, że to zaowocuje tym, że inni też pójdą do przodu - mówił trener, podkreślając, że takie nastawienie do obowiązków i ciężkiej pracy ma także pozostała cześć drużyny.