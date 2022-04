I liga piłkarska. Puszcza Niepołomice na remis z Zagłębiem Sosnowiec. Trzy rzuty karne w zaległym meczu

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec 1:1 (0:0)

Bramki: 1:0 Kobusiński 49 karny, 1:1 Sanogo 90 karny.

Puszcza: Kobylak - Bartosz, Stępień, Kościelny, Mroziński, Thiakane, Hajda, Serafin, Cichoń (63 Sołowiej), Aftyka (72 Kidrić), Kobusiński (72 Tomalski).

Zagłębie: Gliwa - Jończy (46 Duriska), Dalić (83 Popczyk), Bodzioch, Borowski, Szumilas (83 Masłowski), Oliveira, Gojny, Bryła (65 M. Banaszewski), Sobczak (65 Sobczak), Pawłowski.

Sędziował: Łukasz Karski (Słupsk). Żółte kartki: Stępień (dwie), Serafin, Sołowiej - Gojny, Jończy; czerwona: Stępień (61).

Walcząca o utrzymanie Puszcza wygrała w wiosennej części sezonu oba spotkania na swoim boisku i liczyła na podtrzymanie dobrej passy. To spotkanie było o tyle ważne, że ekipa z Sosnowca plasowała się w tabeli tylko o „oczko” wyżej (2 pkt przewagi). Do wyprzedzenia rywala zabrakło niewiele.

Gospodarze już na początku meczu mieli świetną okazję do objęcia prowadzenia. Po faulu Wojciecha Szumilasa na Szymonie Kobusińskim sędziowie ostatecznie, po analizie VAR, przyznali rzut karny. Uderzenie poszkodowanego obronił jednak Michał Gliwa. Golkiper Zagłębia przed przerwą nie dał się zaskoczyć także w innych sytuacjach, m.in. obronił strzał głową Jakuba Bartosza.