I liga siatkarek. 7R Solna Wieliczka ma nowy skład. W sezonie 2021-2022 zespół powalczy o miejsce w play-off

Zmiany w kadrze 7R Solna przed sezonem 2021-22

Z poprzednich rozgrywek zostały tylko cztery zawodniczki: atakująca Julia Wieczorek, przyjmujące Natalia Ciesielska i Wiktoria Maksajda, środkowa Łucja Kuriata. Przybyły: przyjmujące Joanna Ciesielczyk (AZS PŚ Gliwice) i Natalia Budnik (Karpaty Krosno), środkowe: Anna Wojciechowska (Enea Energetyk Poznań) i Simona Dreczka (Grupa Azoty PWSZ Tarnów), libero Julia Reszelewska (Pałac Bydgoszcz), rozgrywające Katarzyna Tkaczyk (NOSiR Nowy Dwór Maz.) i Pola Marcyjanik (Olimpia Jawor), a także atakująca Ewa Bimkiewicz (Grupa Azoty PWSZ Tarnów).

Czemu aż tyle zmian? - Nasze najlepsze zawodniczki Angelika Gajer i Weronika Sobiczewska poszły do wyższej ligi (do ŁKS Commercecon Łódź - przyp.), niektóre miały inne plany życiowe - wyjaśnia trener Ryszard Litwin. - My też chcieliśmy dokonać zmian w składzie. Przed poprzednim sezonem drużyna powstała w wyjątkowych okolicznościach, teraz mieliśmy więcej czasu, mogliśmy spokojnie się rozglądać za wzmocnieniami.