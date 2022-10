I liga siatkarek. UJ-CM Solna Wieliczka po przebudowie ma walczyć o miejsce w play-off

Solna nie ma określonego celu w I lidze, ale...

- Liga jest bardzo wyrównana, jest sześć-osiem zespołów na bardzo wysokim poziomie. Nie ma słabeuszy, dwie, trzy drużyny mają młodsze składy, ale ze wszystkimi o punkty będzie bardzo trudno. Tym bardziej cieszymy się, że zaczęliśmy od zwycięstwa na ciężkim terenie - mówi trener wieliczanek Ryszard Litwin.

Poprzednie rozgrywki Solna zakończyła na 9. pozycji. Na co w klubie liczą teraz? - Nie mamy określonego konkretnego celu. Na pewno chcemy się dostać do play-off (8 zespołów - przyp.), w pierwszej rundzie gra się do dwóch zwycięstw, potem jest turniej Final Four o awans, więc wszystko jest możliwe. Potencjał mamy na to, żeby spokojnie być w środku stawki. Nie chcemy się wychylać, mamy robić swoje, wyciągnąć jak najwięcej z tego sezonu. Ten zespół jeszcze potrzebuje czasu, żeby się zgrać. Liczę, że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej - dodaje szkoleniowiec.