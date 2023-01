I liga siatkarek. UJ-CM Solna Wieliczka ze zwycięstwem nad San-Pajdą Jarosław

UJ-CM Solna Wieliczka - San-Pajda Jarosław 3:1 (17:25, 25:14, 25:20, 25:17)

UJ-CM Solna: Wełna, Adrianna Muszyńska, Ejsmont, Aleksandra Muszyńska, Ciesielczyk, Grabka, Reszelewska (libero), Dutkiewicz (libero) oraz Lewińska, Wieczorek, Ciesielczyk, Trojnar, Feliks.

To był pierwszy mecz na tym szczeblu w 2023 roku. W inauguracyjnym secie, długo dość wyrównanym, jarosławianki przyspieszyły i od stanu 13:15 doprowadziły do 14:20, co okazało się wystarczające. Druga połowa drugiej partii to z kolei show wieliczanek. Prowadziły 14:12, a do końca oddały rywalkom jeszcze tylko 2 punkty.

Przyjezdne na początku trzeciego seta przyjąć musiały kolejną porcję ciosów - 6:0! To ustawiło przebieg dalszej gry, miejscowe już nie dały się dogonić, wygrały bez większych kłopotów. A czwarta odsłona to jeszcze wyraźniejsza dominacja wieliczanek: 7:1, 17:6, 25:17.