I liga siatkarek. W hicie 8. kolejki UJ-CM Solna Wieliczka nie sprostała Stali Mielec

UJ-CM Solna: Wełna, Adrianna Muszyńska, Wojciechowska, Aleksandra Muszyńska, Grabka, Ciesielczyk, Dutkiewicz (libero), Reszelewska (libero) oraz Lewińska, Wieczorek, Trojnar, Ejsmont.

Naprzeciw siebie stanęły zawodniczki mieleckiego lidera i wielickiego wicelidera, więc niebezpodstawnie oczekiwać należało emocji i wyrównanej gry. Niestety, tym razem Solna zagrała słabiej, a hit kolejki rozczarował, miał dość jednostronny przebieg.

Początek spotkania zdecydowanie należał do Stali, szybko prowadziła 6:1. Solna wkrótce jednak nawiązała walkę, odrabiała straty, zmniejszając dystans do 2 „oczek”. Jednak od stanu 10:8 miejscowe zdobyły 3 punkty z rzędu, potem powiększały przewagę (17:11 i drugi czas dla trenera gości Ryszarda Litwina). Ostatecznie wygrały do 18.

W dwóch kolejnych setach Solna w końcowym rozrachunku wypadła jeszcze gorzej. Obie partie miały jednak zupełnie inny przebieg. W drugiej ostatni „przyzwoity” dla gości wynik to 5:3, później mielczanki budowały przewagę (12:5 po asie Karoliny Staniszewskiej). Od stanu 18:12 zdobyły 4 punkty z rzędu, co w praktyce rozstrzygnęły losy rywalizacji w tej części gry.