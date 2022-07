I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków buduje kadrę na nowy sezon. W składzie są nowi zawodnicy

Piotr Janusz w AZS AGH Kraków grać będzie już piąty sezon

W akademickiej ekipie w przerwach między sezonami jest zazwyczaj sporo zmian. Tym razem zanosi się na to, że połowa zawodników zostanie. Umowy na kolejny rok mają już - środkowi: Adam Miniak i Piotr Janusz (dla niego będzie to już piąty sezon w krakowskiej ekipie), przyjmujący: Jakub Kraut (jest składzie reprezentacji Polski na trwające w Tarnowie ME U-22), Kajetan Tokajuk, Adam Świdroń oraz libero Jakub Dereń.

Z klubem pożegnali się środkowi Hubert Piwowarczyk (przeniósł się do MKS Będzin) i Michał Kozłowski (Legia Warszawa), atakujący Daniel Grzymała (Sparta Grodzisk Mazowiecki), rozgrywający Piotr Fenoszyn (KPS Siedlce).