I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków - Mickiewicz Kluczbork [ZDJĘCIA]

AZS AGH Kraków - Mickiewicz Kluczbork 1:3 (25:21, 25:27, 20:25, 20:25)

AZS AGH: Krawiecki, Dulski, Piwowarczyk, Borkowski, Tokajuk, Muniak, Czyrek (libero) oraz Kraut, Janusz, Fenoszyn, Świdroń, Kozłowski.

Mickiewicz: Bułkowski, Schmdt, Mucha, Kupka, Pasiński, Prokopczuk, Jaskuła (libero) oraz Siemiątkowski, Popik.

Ostatnio krakowianie wygrywali (w tym roku trzy kolejne mecze), także z wyżej notowanymi rywalami, a w sobotę ulegli plasującymi się w tabeli niżej od nich (i zagrożonym spadkiem) Mickiewiczem.

Gospodarze lepiej rozegrali końcówkę pierwszej partii (19:19, 22:19). W bardzo wyrównanej drugiej mieli ogromną szansę, bo jako pierwsi wywalczyli setbola. Goście jednak dwukrotnie się obronili, a po chwili przeciągnęli szalę na swoją stronę. Kolejną część pewnie wygrali i było 1:2 w setach.

Czwartą odsłonę AZS AGH zaczął z przytupem (5:1), lecz przyjezdni szybko wrócili do walki o zwycięstwo (10:10). Kluczowym fragment to od stanu 16:14 do 17:19, potem Mickiewicz kontrolował przebieg gry i zgarnął pełną pulę.