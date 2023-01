I liga siatkarzy. AZS AGH Kraków na półmetku rundy zasadniczej jest na fali wznoszącej. Będzie play-off?

Bardzo dobry bilans AZS AGH: 15 meczów, 9 zwycięstw

Zespół w 15 dotychczasowych meczach odniósł 9 zwycięstw, zgromadził 23 punkty (lider Exact Systems Częstochowa ma 34 pkt). Co ciekawe, krakowianie początek zmagań mieli słabszy, długo plasowali się w dolnej połowie 16-zespołowej tabeli. Wywindowała ich dopiero seria 6 kolejnych wygranych (m.in. w tym notowanymi rywalami), którą po świątecznej przerwie zamierzają kontynuować.

- To nasz najlepszy w historii wynik w pierwszej rundzie, aż 9 zwycięstw. Wcześniej zazwyczaj to druga runda była bardzo dobra w naszym wykonaniu - mówi Arkadiusz Jasionek, członek zarządu akademickiego klubu odpowiedzialny za siatkówkę. - Trochę szkoda meczów z beniaminkami. Drużyna potrzebowała trochę czasu, żeby zaskoczyć. Widać było potencjał, chodziło o ustabilizowanie formy. Cieszy to, że potrafimy walczyć - z sześciu tie-breaków wygraliśmy pięć.